بالصور سيلينا جوميز بين جولة صديقها الغنائية والأعمال الخيرية

قررت النجمة العالمية سيلينا جوميز أن ترافق صديقها المغنى الكندىthe weeknd خلال حفلاته الغنائية الكبرى، فتناقلت أحد المواقع الشهيرة أن جوميز ترافقه خلال جولته فى كولومبيا من أجل دعم حبيبها، فكانت رحلة النجمة الشابة مدتها 7 ساعات وبمسافة أكثر من 3،483 ميل الى أن تظل دائما بجانبه.

وهى ليست المرة الأولى التى ترافق فيها سيلينا جوميز the weeknd خلال جولاته الغنائية، حيث كانت معه إيطاليا وزيوريخ وأمستردام وباريس، وهو ما جعل قطاعا كبيرا من المواقع الفنية يؤكد أن جوميز لن تتركه يسافر بمفرده الى أن لا تفتقده.

سيلينا جومي فى منتصف الطالبات

من جهة أخرى لم تتوقف سيلينا عن ممارسة أنشطتها الإنسانية حيث لم تقتصر سيلينا مع “Coach” من أجل تصميم بعض الأزياء فقط، بل تشمل أيضا المشاركة فى الأعمال الخيرية للعلامة التجارية مع “Step Up” وهى منظمة تدعم الفتيات فى المجتمعات التى تعانى من ضعف الموارد لاستكمال التعليم، ولأن سيلينا جوميز تعد واحدة من أكثر النجوم الشباب الذين يحرصون على المشاركة فى الأعمال الخيرية، أعطت النجمة الشابة بعض من وقتها لتقوم بعمل مفاجأة لأعداد من الفتيات حيث زارت إحدى المدارس فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

سيلينا مع إحدى الطالبات

واصدر ت سيلينا جوميز فور وصولها للمكان إنها تشعر بسعادة بالغة ل هذه الزيارة، وظلت جوميز لفترة طويلة تتبادل أطراف الحديث مع الفتيات والتقطت معهن الصور التذكارية وقدمت لهن الهدايا التذكارية، وأكدت الفتيات أنهن شعرن بالحماس الشديد لفى المقابل ة نجمتهن المفضلة.

وكانت إحدى الحوارات التى جمعت سيلينا جويمز بالفتيات هو عن خطتهن بعد إنهاء المرحلة الدراسية، أيضا تحدثت معهن عن كيفية قضاء وقت الفراغ وكيفية الاستفادة منه.

يذكر أن سيلينا جوميز هى سفيرة العلامة التجارية “Coach” منذ شهر ديسمبر الماضى، وهى تعمل على تعزيزها بطرق مختلفة.



تحتضن احدي الطالبات



طالبات المدرسة تسلمن الهدايا

المصدر : مصر ناين