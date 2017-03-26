أولياء الأمور يشكون موعد مسابقة كاس مصر فى السباحة بسبب الامتحانات

اشتكى أعداد من أولياء أمور بنات السباحة مواليد 2004 و2005، من موعد مسابقات كأس مصر فى السباحة، لتزامنها مع مواعيد امتحانات نهاية السنة، التى سيخضع لها أبنائهم المشاركين فى البطولة.

واصدر أحد أولياء الأمور فى شكواه لليوم السابع، إن فعاليات مسابقة السباحة ستنطلق أيام 27 و28 و29 أبريل المقبل، وهو نفس الوقت الذى سيخضع فيه طلاب المرحلة الإعدادية “أولى وثانية” بمحافظة الجيزة لاختبارات نهاية السنة، مما سيحرمهم من المشاركة فى 3 جولات من المسابقة على الأقل.

وأكد ولى أمر أحد اللاعبات أن مبدأ تكافؤ الفرص بين بطولات القاهرة والجيزة منعدم، خاصة فى ظل خوض طلاب القاهرة اختبارات نهاية السنة عقب انتهاء البطولة، على عكس طلاب الجيزة، مطالباً اتحاد السباحة بإعادة النظر فى موعد المسابقة.

المصدر : مصر ناين