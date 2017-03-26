بالصور حملات مكبرة لإزالة التعديات والمنشآت على ضفاف النيل بالمنيا

وكأن النيل يبتسم بعد حزن طالت سنواته ل التعديات الصارخة على ضفافه وكانت آخر ضحكات النيل فى بداية السنة الماضي عند إزالة التعديات ثم عاد النيل يبتسم من جديد ل الحملات المتكررة لمديرية تأمين المنيا بالتنسيق مع الري لإزالة كل التعديات على نهر النيل.

وبدأت مديرية التأمين خلال الأيام الماضية في إزالة تلك المخالفات والتعديات ووصلت الإزالات إلى أكثر من 40 حالة الى أن الآن خلال تلك الحملات التي تقوم بها مديرية التأمين من الري.

وأكد اللواء فيصل دويدار، مدير تأمين المنيا، ضرورة إزالة جميع التعديات والمخالفات طبقًا للقرارات الصادرة بإزالة كل التعديات على ضفاف النيل وشدد على ضرورة مراعاة المواطنين والتأكد أثناء القيام بتلك الإزالات من عدم تواجد أي من الأشخاص داخل المنشأة التي تتم إزالتها.

وشدد دويدار على استمرارية تلك الحملات لتجوب شتى ربوع المحافظة للحفاظ على نهر النيل من التعديات الصارخة والملحوظة.

واصدر الباشمهندس كمال محمد وكيل وزارة الري بالمنيا، إن سيتم التنسيق الكامل بين الري ومديرية التأمين لإزالة التعديات.

وأضاف أنه تم وضع خطة لإزالة كل التعديات على النيل بمختلف المراكز، موضحًا أن تلك الحملات تشمل مراكز المحافظة التسع ولا تهاون في تنفيذ القانون وحماية مياه النيل من التعديات الظاهرة من قبل بعض المواطنين.

ولفت أن حملات الازالة تجد استحسانا كبيرا لدى المواطنين لأهمية الحفاظ على مياه النيل.

إزالة التعديات على نهر النيل



قوات التأمين تمشط نهر النيل



مدير التأمين يقود حملة إزالة التعديات



معدات الري تزيل التعديات

المصدر : مصر ناين