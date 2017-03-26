طرق المنوفية تنتهى من رصف طرق حيوية بشبين الكوم
أعلنالباشمهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه تم الإنتهاء من أعداد من الطرق فى إطار خطة المديرية لتوفير شبكة مواصلات متكاملة.
وأكد عبد الدايم فى بيان له ، أنه تم الانتهاء من رصف شارع السادات من شارع صبرى أبو علم بعرض 6 متر بشبين الكوم ، وذلك بتكلفة قدرها 163 ألف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 100 %.
وأضاف عبد الدايم ، أن المديرية تجرى وراء الى توفير شبكة مواصلات متكاملة لتحقيق السيولة الكاملة والحرية فى الانتاصدر بين المراكز والقرى المختلفة بالمحافظة.
المصدر : مصر ناين
التعليقات