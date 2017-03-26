بالصور حصاد الفراولة فى الإسماعيلية موسم أميرة الربيع

مع أول خيوط النهار يبدأ العمال فى جمع ثمرات الفراولة الناضجة من حقل بقرية السويدات بمحافظة الإسماعيلية، ثم فرز الفراولة السليمة بعيدًا عن التالفة، قبل أن يضعونها فى صناديق خشبية وبلاستيكية للبيع المحلى والتصدير للخارج.

تحتل الإسماعيلية المكانة الثالثة بين المحافظات المنتجة للفراولة بعد البحيرة والقليوبية، ويبدأ موسم التصدير إلى الأسواق الأوروبية والعربية منذ منتصف شهر مارس الى أن يونيو من كل سنة فى مدينة الإسماعيلية.

اختار تامر حافظ مزارع إسماعيلى أن يكمل إرث والده بالحفاظ على إنتاج أرضه من محصول الفراولة، لما لها من فوائد أكثر أهمية.

ويقول: “الفراولة محصول مجدٍ اقتصاديًا ولكن تكلفة الإنتاج الآن فى تزايد ل ارتفاع الأسعار، ولكن ما يعوضه قدرتنا على التصدير والفراولة المنتجة من الإسماعيلية مطلوبة للتصدير فى دول الخليج خاصة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبى”.

ويدير حافظ أرض تملكها عائلته بقرية السويدات بالإسماعيلية وتختص بزراعة الفراولة شبه أغلب أراضى القرية، ويقول: “أراضى المنطقة بها نسبة معتدلة من الملوحة ما يجعلها منطقة متميزة لزراعة الفراولة”.

مكانة الفراولة فى الإسماعيلية تأتى ثانيًا بعد محصولها الأشهر “المانجو ملكة فواكة الصيف” ما يجعل الفراولة “أميرة الربيع”، وخصص لها احتفال سنوى فى شم النسيم تتوج فيه أجمل طفلة يقل عمرها عن 10 سنوات بالمدينة بلقب “أميرة الفراولة”.

وبرغم من حظر دول أجنبية وعربية استيراد الفراولة المجمدة المصرية، إلا أن إنتاج الأرض التى تملكها عائلة تامر حافظ متاحة للتصدير، لحصوله على شهادة خاصة بزراعة الفراولة تُمنح من الاتحاد الأوروبي، وفق شروط تتعلق بجودة المحصول ومطابقته لمواصفات أوروبية.

ويقول حافظ: “عانينا السنة الماضى من شائعات الفراولة إلا أن تاريخ العائلة فى عدم استخدام أى مخصبات زراعية محظورة أو نسب عالية من الأسمدة ساعدنا على الحفاظ على شهادة جودة للتصدير ودائما ما تكون أوروبا والخليج سوقا لإنتاجنا”.

ويضيف حافظ: “تكلفة زراعة الفدان من الفراولة يصل إلى 30 ألف جنيه، ولكنه يزيد أحيانًا ل متطلبات الأرض، وينتج الفدان الواحد 25 طنًا تقريبًا، ويغطى فى معظم الأحيان نفقات الإنتاج”.

ومع أول خيوط النهار يبدأ العمال فى فرز ثمرات الفراولة السليمة بعيدًا عن التالفة، قبل أن يضعونها فى صناديق خشبية وبلاستيكية للبيع المحلى والتصدير للخارج، ووصل حجم صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال سنة 2016 إلى 8 ملايين و339 ألف دولار، طبقًا لتقرير رسمى لديوان مديرية الزراعة.

ويشكو المزارعون بقرية السويدات من ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية وأجور العمالة، بالإضافة إلى اضطرارهم إلى علاج التربة بإضافة رمال لاستيعاب نسبة المياه الجوفية المتزايدة والتى قد تضر المحصول.

واصدر شكرى عادل صاحب مزرعة لإنتاج الفراولة: “الزراعة تبدأ من شهر أغسطس، ويبدأ جنى الثمار من منتصف مارس الى أن يونيو، ونعانى حاليًا من ارتفاع أسعار الأسمدة والعمالة، حيث كان يحصل السنةل على أجر يومى 40 أو 50 جنيهًا والآن ارتفع الأجر إلى 80 جنيهًا ولا نجدهم كثيرًا لاتجاه أغلبهم لزراعات أخرى غير الفراولة توفر أجر أعلى، متوقعا ارتفاع سعر الفراولة هذا الموسم ل ارتفاع تكلفة الإنتاج ليبدأ من 6 جنيهات للكيلو.

ويضيف عادل: “الفراولة محصول وفير له أكثر من استخدام حيث يدخل فى صناعة الأطعمة والعصائر ومستحضرات التجميل والأدوية”.



سنةل يجمع الفراولة بمزرعة بالسويدات .



جمع الفراولة



يهتم العمال بجمع الفراولة مكتملة النضج فقط



يفزر العمال ثمار الفراولة السليمة بعيدًا عن التالفة



يفضل جمع الفراولة قبل شدة حرارة الشمس



ينتج الفدان الواحد 25 طنا طوال السنة

تحتاج الفدان إلي 15 سنةلا أحيانا لجمع المحصول في اليوم الواحد

ارتفاع الأجر اليومي للعمال أحد المعوقات في الإنتاج

السنةل المشرف علي زراعة الارض يحتفل بالمحصول

السيد محمد مشرف على عمال الجمع

رائحة الفراولة تملأ قريةالسويدات مع بداية فترة الحصاد

سنةل يضع الفراولة في صندوقه

أوراق الفراولة تزهر مبكرا وتزدهر مع فصل الربيع

إنتاج الفراولة

ينقل المحصول في سيارات إلي التجار ومصانع العصير والمربي

صاحب المزرعة يشوف تحميل الانتاج

سنةل ينقل إنتاج المحصول

يتوقع ارتفاع سعر الفراولة هذا الموسم ل ارتفاع تكلفة الانتاج

الفراولة أميرة الربيع

إحدي سنةلات الجمع

سنةلات الجمع في الحقل

ثمار فراولة غير مكتلمة النضج



سنةلات الجمع في الحقل

جمع الفراولة

ينتهي جمع الفراولة عندما تشتد درجة الحرارة

تامر حماد صاحب المزرعة أمام انتاجه



موسم حصاد الفراولة

المصدر : مصر ناين