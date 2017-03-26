بالصور الزمالك يهزم البلاستيك برباعية وديا ومسعد يسجل ويطرد

حسم فريق الزمالك مباراته الودية أمام البلاستيك برباعية نظيفة، فى إطار الاستعدادا لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل فى الأسبوع الـ23 للدورى الممتاز.

وأقيمت مباراة الزمالك والبلاستيك بملعب الهدف فى 6 أكتوبر، وبدأ الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من عمر صلاح فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وحسنى قام بفتحى وشوقى السعيد ومحمود الونش ومحمود دونجا وصلاح ريكو ومحمد مسعد وشيكابالا وأحمد جعفر ومايوكا.

أحرز أهداف الزمالك الزامبى مايوكا من ركلة جزاء فى الدقيقة 10، وأحمد جعفر فى الدقيقة 19 وشيكابالا فى الدقيقة 60، ومحمد مسعد فى الدقيقة 68.

وشهدت المباراة مشادة بين محمد مسعد وأحد لاعبى البلاستيك ليقوم حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء فى وجه اللاعبين.



شيكابالا شارك فى ودية البلاستيك



صلاح ريكو فى ودية الزمالك و البلاستيك



مايوكا يحتفل بهدفه مع الزمالك



محمد مسعد يقود هجمة للزمالك



ودية الزمالك والبلاستيك

المصدر : مصر ناين