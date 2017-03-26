وزير الطاقة الروسى مستعدون للمشاركة فى إعادة إنتاج النفط بسوريا

اصدر وزير الطاقة الروسى الكسندر نوفاك، اليوم الأحد، إن بلاده تجرى مباحثات مع شركات النفط الشوفة لها حول استعادة البنية التحتية لاستخراج النفط فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن نوفاك قوله، “إننا نتواصل باستمرار مع شركائنا السوريين حول احتمال مشاركة شركات من روسيا فى تنفيذ مشاريع للنفط والغاز أو استعادة المشاريع القائمة بالفعل على الأراضى السورية”.

كما أكد الوزير الروسى، أنه كشف هذه المسألة خلال اجتماعه الأخير مع وزير البترول والثروة المعدنية السورى على غانم، واصدر “إننا ناقشنا بالتفصيل مسألة مشاركة الشركات الروسية الكبرى فى مشروعات التنقيب وإنتاج النفط والغاز فى سوريا مع إيلاء اهتمام خاص للتأمين”.

المصدر : مصر ناين