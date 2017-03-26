محافظ الشرقية تجهيز صوامع و2 شونة لاستقبال القمح منتصف أبريل المقبل

أكد محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، أن المحافظة استعدت لموسم القمح، بإعداد 5 صوامع و25 شونة، بجميع المراكز والمدن المنتشرة على مستوى المحافظة، حيث تم تطهير وتبخير الصوامع المعدنية لاستقبال القمح الذى سيبدأ حصاده منتصف أبريل المقبل.

وأضاف المحافظ اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجنة لفحص الشون، للتأكد من خلوها من الأتربة والشوائب والرمال، وتزويدها بالمقومات التى تسهل استلام القمح من المنتجين، وصرف مستحقاتهم المالية على الفور، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة لوزن الأقماح وتحديد درجة النقاء.

وأظهر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا السنة تبلغ 381 ألفا و492 فدانا، ومن المنتظر أن تحقق إنتاجية قدرها مليون و144 ألف طن .

وشوف أنه تم تشكيل لجنة للمرور الدورى على الشون والصوامع بنطاق المحافظة، لحصر المشاكل التى تواجه المزارعين ووضع الحلول الالان ة لها، منوها أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى وشركة المطاحن تقوم باستلام الأقماح من المزارعين .

المصدر : مصر ناين