المعارضة السورية تشن هجوما على قمحانة و معرزاف بريف حماة

أفاد ناشطون سوريون اليوم الأحد، بشن قوات المعارضة هجوما على مواقع النظام فى بلدة “قمحانة” الاستراتيجية، وذلك فى إطار المعركة التى أطلقتها المعارضة فى ريف حماة، فى منتصف سوريا.

وأضاف الناشطون – حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية – أن المعارضة استهدفت بسيارات مفخخة وبراجمات الصواريخ، مواقع للنظام فى البلدة.

وأظهر وا أن العشرات من مليشيا حزب الله وقوات النظام قتلوا فى هجوم صاروخى على تجمع لهم، جراء عملية للمعارضة بقرية “معرزاف” فى ريف حماة الشمالي.

المصدر : مصر ناين