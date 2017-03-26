الشرطة الألمانية سيارة تقتحم سباق للدراجات وتدهس أربعة أشخاص

أعلنت الواجبة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة أربعة أشخاص على الأقل، بجروح بعد أن صدمتهم سيارة أثناء سباق للدراجات فى العاصمة الألمانية برلين، وبحسب موقع روسيا اليوم الإخبارى فقد اقتحمت السيارة منطقة السباق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من المتسابقين وأحد المنظمين.

وذكرت الواجبة الألمانية أن مسئول التنظيم وأحد الدراجين الثلاثة حالتهم مستقرة، فيما بدت إصابات المتسابقين الآخرين خطيرة، ولم يدل المسئولون بمزيد من التفاصيل عن سبب الحادث.

المصدر : مصر ناين