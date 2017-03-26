محافظ دمياط يخصص قطعة أرض بمركز كفر سعد لإقامة مقر إدارى ومخازن
وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، علي تخصيص قطعة أرض بالمجان بمساحة 925 متر من إملاك الوحدة المحلية لقرية الزهراء بمركز كفر سعد لإقامة مقر إدارى ومخازن و جراجات عليها وذلك استجابة لطلب الوحدة بناء على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة ووفقا للقانون.
وفى سياق متصل أصدر اللواء سامى عبد العزيز حمودة السكرتير السنة لمحافظة دميار قرارا بحظر الموافقات علي الإنتدابات الداخلية للمديريات داخل المحافظة وذلك ل وجود عجز شديد ل خروج أعداد كبير من السنةلين بديوان سنة المحافظة ودواوين المراكز والمدن للمعاش وعدم وجود تعيينات جديدة.
وتتشبه حدود وابعاد الارض في “الحد البحري : طريق اسفلت بعرض 8 متر بطول 25 متر” و “الحد القبلي : طريق ترابي بعرض 8 متر بطول 25 متر” كما ان “الحد الشرقي :سور محطة مياه الشرب بطول 37متر” و “الحد الغربي : ملعب مركز شباب بالقرية بطول 37 متر”.
وفى سياق متصل أصدر اللواء سامى عبد العزيز حمودة السكرتير السنة لمحافظة دميار قرارا بحظر الموافقات علي الإنتدابات الداخلية للمديريات داخل المحافظة وذلك ل وجود عجز شديد ل خروج أعداد كبير من السنةلين بديوان سنة المحافظة ودواوين المراكز والمدن للمعاش وعدم وجود تعيينات جديدة.
المصدر : مصر ناين
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