محافظ دمياط يخصص قطعة أرض بمركز كفر سعد لإقامة مقر إدارى ومخازن

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، علي تخصيص قطعة أرض بالمجان بمساحة 925 متر من إملاك الوحدة المحلية لقرية الزهراء بمركز كفر سعد لإقامة مقر إدارى ومخازن و جراجات عليها وذلك استجابة لطلب الوحدة بناء على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة ووفقا للقانون.

وتتشبه حدود وابعاد الارض في “الحد البحري : طريق اسفلت بعرض 8 متر بطول 25 متر” و “الحد القبلي : طريق ترابي بعرض 8 متر بطول 25 متر” كما ان “الحد الشرقي :سور محطة مياه الشرب بطول 37متر” و “الحد الغربي : ملعب مركز شباب بالقرية بطول 37 متر”.

وفى سياق متصل أصدر اللواء سامى عبد العزيز حمودة السكرتير السنة لمحافظة دميار قرارا بحظر الموافقات علي الإنتدابات الداخلية للمديريات داخل المحافظة وذلك ل وجود عجز شديد ل خروج أعداد كبير من السنةلين بديوان سنة المحافظة ودواوين المراكز والمدن للمعاش وعدم وجود تعيينات جديدة.

