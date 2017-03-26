مصر فى المركز الثامن لنهائى بطولة العالم للخماسى الحديث للسباحة

انتهت منذ قليل منافسات السباحة تشوف مختلط فى اليوم الخامس والأخير لبطولة كأس العالم للخماسى الحديث، والتى أقيمت على ملاعب استاد القاهرة الدولى.

أسفرت المنافسات عن تصدر الزوجى البريطانى بمجموع نقاط 317 نقطة بوقت قدره 1:56.81 دقيقة، وجاء الزوجى اليابانى فى المركز الثانى بمجموع نقاط 314 نقطة بوقت قدره 1:58.33 دقيقة، بينما جاء فى المركز الثالث الزوجى الكازاخستانى بمجموع نقاط 311 نقطة بوقت قدره 1:59.96 دقيقة.

جاء فى المركز الرابع الزوجى الإيطالى بمجموع نقاط 309 نقطة بوقت قدره 2:00.99 دقيقة.، بينما حصل الزوجى الروسى على المركز الخامس بمجموع نقاط 308 نقطة بوقت قدره 2:01.18 دقيقة، وحصل على المركز السادس الزوجى المجرى بمجموع نقاط 304 نقاط بوقت قدره 2:03.39 دقيقة، أما المركز السابع فقد حصل عليه الفريق البيلاروسى بمجموع نقاط 304 نقطة بوقت قدره 2:03.40 دقيقة، بينما جاء فى المركز الثامن الزوجى المصرى بمجموع نقاط 295 نقطة بوقت قدره 2:07.78 دقيقة.

المصدر : مصر ناين