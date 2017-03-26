اليوم الحرباية إجازة من التصوير بعد مجهود المنيل

على مدار الـ3 أيام الماضية، بذلت أسرة مسلسل “الحرباية” مجهودا ضخما بشوارع المنيل، وهو ما أجبرهم على الحصول على إجازة اليوم الأحد من التصوير، على أن يتم استئناف التصوير مرة أخرى بكره الاثنين، داخل إحدى الشركات الخاصة.

مسلسل “الحرباية”، من بطولة محمود عبد المغنى ومنذر رياحنة واللذان يقفان أمام النجمة هيفاء وهبى، ويشارك فى بطولة العمل كل من عايدة رياض وأحمد صيام وصبرى عبد المنعم وخالد كمال، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، والعمل سيتم عرضه على شاشات النهار وCBC خلال السباق الرمضانى المقبل، تأليف فداء الشندويلى، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مريم أحمدى.

يذكر أن الفنان محمود عبد المغنى له مسلسل آخر مقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل وهو “لعبة الصمت”، من بطولة ياسر جلال ودينا فؤاد وهنا شيحة، وإخراج أحمد سمير فرج، بينما يشارك الفنان منذر رياحنة فى بطولة مسلسل آخر وهو “هجرة الصعايدة”، من بطولة وفاء سنةر وسولاف فواخرجى وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل وأخرون، من تأليف ناصر عبد الرحمن، للمنتج محمد فوزى، وإخراج عمر الشيخ.

المصدر : مصر ناين