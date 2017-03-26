محافظ حمص إجلاء الدفعة الثانية من مسلحى الوعر بضمان روسى وغياب

أعلن محافظ حمص السورية طلال البرازى، اليوم الأحد، أن الدفعة الثانية من مسلحى حى “الوعر” وعائلاتهم، ستغادر المدينة بكره، بإشراف مشبه ين عن روسيا والهلال الأحمر السورى وغياب الأمم المتحدة.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المحافظ قوله “نفذنا المرحلة الأولى والثانية من اتفاق حى الوعر، وخرج أكثر من 500 مسلح خلال فترة سنة ونصف، لكن الأستقرار تعثر منذ 3 أشهر ل تعنت بعض الفصائل المسلحة وخاصة جبهة النصرة“.



وأظهر أنه – بالتعاون مع الجانب الروسى – تم التفاهم على إعادة تنفيذ بنود الأستقرار ، حيث خرجت الدفعة الأولى من المسلحين (423 مسلحا) إلى جرابلس بريف حلب، ومعهم أسرهم، أما الدفعة التالية ستخرج بكره، على أن يخلى المسلحون حى الوعر تدريجيا خلال مدة 6 – 8 أسابيع.

واعتبر البرازى أن “لدى المسلحين خيارين، الأول هو المغادرة، والثانى البقاء فى حى الوعر بعد إلقاء أسلحتهم والاستفادة من العفو الرئاسي”، مشيرا إلى إن أكثر من 500 مسلح استسلموا الأسبوع الماضى وطلبوا من السلطات البقاء فى المنطقة كمدنيين عزل.

المصدر : مصر ناين