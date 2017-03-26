محافظ بورسعيد للطالبات تدريبكن العملى خطوة للالتحاق بسوق العمل

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به سنةل النظافة في نجاح المنظومة ، مشددا على التعاون بين المواطنين وعمال النظافة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ خلال اللقاء الذي جمعه مع عمال النظافة بنطاق حي العرب ،أن ما يقومون به شىء يستحق التقدير منه جميعا ، مطالبا ببذل مزيد من الجهد من أجل رجوع الشكل الجمالى للشارع .

وقام المحافظ بالمرور علي أعداد من المحلات بشارع أوجيني ،وأصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من تنميط جميع المحلات بطول الشارع ،علي أن يكون تصميم المحلات بشكل جمالي ،ليتواكب مع أهمية الشارع باعتباره أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة.

كما أكد أن المنظومة الصحية بالمحافظة ،تعد من الأهداف الرئيسية التي تعمل المحافظة علي الارتقاء بها ،من اجل تقديم خدمة طبية لائقة للمرضي ،حيث التقي المحافظ بأعداد من المواطنين للاطمئنان علي مستوي الخدمات العلاجية لهم خلال جولته بمستشفى الصدر .

و شدد المحافظ علي ،توافر كافة الأدوية التي يحتاجها المريض داخل صيدلية المستشفي ،والتسنةل السريع مع الحالات الطارئة.

وزار محافظ بورسعيد اليوم الأحد ، طالبات المدارس الفنية الصناعية ،أثناء ادائهم تدريبهم العملي بأحد المصانع بمنطقة الاستثمار ، وذلك للاطمئنان علي توفير كافة الأجواء المناسبة ،لأداء الطالب فترة التدريب بصورة تجعلهن قادرات علي تنمية مهاراتهن .

و أكد “الغضبان” ،علي أهمية التدريب علي ارض الواقع لطلاب المدارس الفنية ،مشيرا إلي أن هناك رغبة كبيرة من الطالبات ،للالتحاق للتدريب بالمصانع ،الأمر الذي يؤدي الي اكسابهن ثقافة العمل مبكراً ،وهو ما يعود عليهن بالنفع عقب التخرج .

وأضاف المحافظ أان الطالبات الذين يلقون تدريبهم بالمصانع ،سيكن الأكثر طلبا في سوق العمل خلال الفترة القادمة ،والتي تشهد إقامة العديد من المشروعات الصناعية بجنوب بورسعيد ،ودخول استثمارات جديدة عملاقة ب مليار و600 مليون جنية ،وهي صناعات تدخل للمرة الأولي منها مصنع لتصنيع إطارات السيارات وأخر لصناعة جنوط السيارت ،ومصنع لإستخلاص الزيوت .



المحافظ وطالبات التعليم الفنى



جولة المحافظ فى المستشفيات



محافظ بورسعيد وطالبات التعليم الفنى



محافظ وعمال النظافة

المصدر : مصر ناين