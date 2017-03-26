النيابة تكلف القومى لبحوث الإسكان بفحص عقارات بولاق أبو العلا المنهارة

كلف أحمد عبد الحكيم مدير نيابة حوادث فى منتصف القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي السنة الأول لنيابات، المركز القومي لبحوث الإسكان بإعداد تقرير فني حول عقارات بولاق أبو العلا المنهارة، أمرت النيابة السنةة المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القاهرة بالتحفظ على العقارات المنهارة، وتحريات المباحث حول الواقعة .

وأمرت النيابة السنةة بتشريح جثة ضحية العقار المنهارة وإعداد تقرير فني حول أسباب الوفاة وصرحت بالدفن، وقررت استدعاء رئيس حي بولاق أبو العلا للاستماع إلى أقواله لتحديد ما إذا كان العقارات صادر لها قرار إزالة من عدمه والكشف عن العقارات المجاورة..

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار في 3 عقارات سكنية بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية وبصحبته 3 قوات إنقاذ إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر : مصر ناين