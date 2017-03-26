تركيا تحذر الاتحاد الأوروبى من موجة هجرة جديدة

حذرت تركيا الاتحاد الأوروبى من موجة هجرة جديدة تقدر بنحو 3 ملايين لاجئ معظمهم من الأفغان يستعدون للجوء من إيران إلى تركيا فى طريقهم إلى أوروبا فى حال عدم التزام الأخيرة بتعهداتها بشأن التعاون مع النظام التركية لحل أزمة اللاجئين المقيمين داخل أراضى تركيا.

وأشار نائب ويسى كايناك نائب رئيس الوزراء التركى، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، إلى وجود 3 ملايين لاجئ معظمهم من الأفغان يستعدون للجوء من إيران إلى تركيا فى طريقهم إلى أوروبا..قائلا : “إن أنقرة ترى أن الوقت ربما يكون قد حان لإعادة النظر فى اتفاقية الهجرة بينها وبين والاتحاد الأوروبي”.

ولفت كايناك إلى أن 30 ألف شخص دخلوا من إيران إلى محافظتى (آغرى وإغدير) شرقى تركيا بطرق غير شرعية السنة الماضى وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكشف عن أن تركيا تملك معلومات تفيد بأن هؤلاء اللاجئين لا ينوون البقاء فيها وإنما العبور إلى أوروبا..مشددا على أن الاتحاد الأوروبى لم يلتزم بتعهداته بشأن التعاون مع النظام التركية لحل أزمة اللاجئين المقيمين داخل الأراضى التركية.

وكانت أنقرة تنتظر من الاتحاد الأوروبى إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك بحسب اتفاقها معه وتسريع الإفراج عن مساعدة سابقة لها بقيمة 3 مليارات يورو..ووعد الاتحاد أنقرة بها لتلبية احتياجات اللاجئين فى تركيا واتخاذ قرار بشأن التمويل الإضافى فضلا عن إعداد قرار بشأن افتتاح ملفات جديدة للتفاوض بخصوص انضمام أنقرة للاتحاد غير أن خلافات بين الجانبين عصفت بهذا الأستقرار وأوقفت تنفيذه.

المصدر : مصر ناين