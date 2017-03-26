وزارة الرياضة تنظم سباقا للدراجات بمشاركة مشارك

تنظم وزارة الشباب والرياضة متشبه ة فى الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، سباقا للدراجات والجرى فى 20 محافظة بمشاركة 5000 مشارك.

ومن المنتظر، أن يتم تنفيذ السباق بمحافظة شرم الشيخ بمشاركة 250 مشاركا فى مطلع الشهر المقبل، من أعمار سنية 16 إلى 25 سنةا، وذلك لمسافة 10 ك، حيث يهدف السباق إلى رفع اللياقة البدنية والحفاظ على البيئة والمساعدة على المشكلات المرورية واستبدالها بحلول رياضية.

جدير بالذكر بأنه تم تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظة سوهاج والثانية بمحافظة قنا والثالثة بأسيوط والرابعة بالقاهرة.​

ومن ناحية أخرى، تنفذ وزارة الرياضة دورة صقل مدربى المدارس الرياضية ببورسعيد بمشاركة 15 محافظة وهى “المنوفية، القليوبية، الشرقية، بنى سويف، القاهرة، الجيزة، سوهاج، أسيوط، الإسكندرية، بورسعيد، قنا، المنيا، الفيوم، الأقصر، أسوان”، حيث يستفيد من المشروع حوالى 50 مدربا ومدربة.

المصدر : مصر ناين