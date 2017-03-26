ملك الأردن يدشن حسابه الرسمى على تويتر بسم الله

دشن عبد الله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية حساب جديد له عبر موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، ليكون وسيلة تواصل بينه وبين شعب الأردن.

واصدر الملك عبد الله فى أول تغريدة للحساب الذى يشوفه 1600 شخصًا بعد تدشينه بدقائق، قائلاً: ” هنا عبد الله بن الحسين. أب لأسرة وخادم وطن. بسم الله وعلى بركة الله”.

اول تغريده للملك عبد الله بن الحسين

يذكر أن الملك عبد الله الثانى حل ضيفًا على الملك المغربى محمد السادس، الخميس الماضى، قبل أسبوع من القمة العربية الثامنة والعشرين التى ستنعقد فى عمان.

وأقيم استقبال رسمى على شرف الملك عبد الله الذى يقوم بزيارة رسمية للمغرب، وافتتح العاهل المغربى وضيفه تظاهرة ثقافية بعنوان “إشعاع إفريقيا من العاصمة”.

المصدر : مصر ناين