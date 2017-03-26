محافظ الدقهلية احتفالنا بالأم فرض عين وليس إختيار

شهد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، احتفالات عيد الأم بالقاعة الكبرى، بديوان سنة المحافظة، ويكرم الأمهات المثاليات.

وقد ألقى المحافظ كلمة وجه فيها تحية اعزاز وتقدير لكل أم بالدقهلية، ولكل الأمهات في ربوع مصر، مؤكدا أن احتفالنا اليوم بالأم ليس اختيارا بل فرض عين علينا جميعا ، ولا بد من الاحتفاء بها كل لحظة.

وأضاف أن الأم والمرأة المصرية، أعطتنا الكثير وما تزال تعطينا الدروس ووراء كل منا أم تضحي بوقتها وعمرها ،ومهما فعلنا فلن نوفي بحقهن علينا، موضحا على أن عيد الأم ليس مجرد مناسبة نردد فيها كلمات، بل لابد أن يكون منهج حياة للأبناء تجاه أمهاتهم.

وقد بدأت فقرات الحفل الذي أقامته الإدارة السنةة للتنمية البشرية، برئاسة الدكتورة هدى بلاط بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، برئاسة حاتم أبو النجا بعزف موسيقى السلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم أعداد من العروض الفنية والاستعراضية للأطفال وأنشودة دينية، من آداء أطفال مدارس المستقبل، ثم تقديم أعداد من الأغنيات الوطنية.

حضر الإحتفاليةالباشمهندس مختار الخولي السكرتير المساعد للمحافظة، والأنبا داود مطران المنصورة، وتوابعها وقيادات من الكنيسة والأزهر والأوقاف، والدكتورة فرحة الشناوي رئيس المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والتي تم تكريمها، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وجموع من سيدات مواطني الدقهلية.

المصدر : مصر ناين