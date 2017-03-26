محافظ أسوان يطالب نقابة المهندسين بدعم لجان المنشآت الآيلة للسقوط

التقى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم، الأحد،الباشمهندس طارق النبراوى نقيبالباشمهندسين ووفد النقابة بحضورالباشمهندس أسامة فهمى نقيبالباشمهندسين بأسوان والمهندس حسن مصطفى مدير سنة الإسكان، لكشف مجالات التعاون بين محافظة أسوان والنقابة السنةة للمهندسين.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن اللواء مجدى حجازى طالب بدعم النقابة للجان المنشآت الآيلة للسقوط بالكوادر المتخصصة والتى تقوم بمعاينة المبانى الخدمية لتحديد مدى صلاحيتها الفنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح الباشمهندس طارق النبراوى، عن استعداد النقابة السنةة للتعاون مع المحافظة، فى أى مجال يتطلبه العمل السنة والمشاركة الإيجابية فى التسنةل مع القضايا الجماهيرية وخاصة مشاكل المياه الجوفية أو المبانى والعقارات التى تحتاج إلى رأى فنى أو هندسى للحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن النقابة السنةة ستقوم من أول إبريل القادم بالتعاون مع وزارة الإسكان فى تطبيق نظام جديد فى إصدار تراخيص البناء وهو إسناد سلطة التراخيص إلى المكاتب الإستشارية فى المدن الجديدة الشوفة لهيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة أولى ثم تطبيق ذلك فى الإدارات الهندسية الشوفة للمحليات لأن النقابة تعتبر نفسها الإستشارى الهندسى لمؤسسات وهيئات الدولة.

وأظهر طارق النبراوى بأن نقابةالباشمهندسين هى إحدى المؤسسات النقابية العريقة التى وضعت على عاتقها منذ تأسيسها فى سنة 1946 الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للمهندسين.

المصدر : مصر ناين