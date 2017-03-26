وادى دجلة يفوز على بروجريس بطل لاتفيا / وديا

فاز فريق وادى دجلة بقيادة أحمد حسام ميدو، على بروجريس من دولة “لاتفيا” بنتيجة 3/0، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الأحد، فى معسكر دجلة بالعين السخنة، فى إطار استعداداته لمواجهة لنصر للتعدين على استاد أسوان، يوم الجمعة 31 مارس الجارى، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز أهداف وادى دجلة، الثلاثى عمر مرموش فى الدقيقة 13، ويوسف أوباما فى الدقيقة 30، ومحمد بيسو فى الدقيقة 63، ودفع “ميدو” بالعديد من العناصر الشابة من أجل تجهيزهم للاعتماد عليهم فى الفترة المقبلة.

المصدر : مصر ناين