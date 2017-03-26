محافظ الاسماعيلية يناقش مع الهيئة العربية للتصنيع سبل التعاون المشترك

ناقش اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، مع وفد من مشبه ى الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء نشأت الشناوى مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، سبل دعم التعاون المشترك فيما بين الهيئة والمحافظة، ومناقشة الآليات والتنسيقات الخاصة بتوريد المعدات والسيارات ومؤسسات النظافة من الهيئة للمحافظة.

واصدر بيان للمحافظة اليوم، إن اللقاء حضره كل منالباشمهندس عبد الصادق أحمد رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمود جمعة مدير سنة المكتب الفنى ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير السنة للمحافظة، والمهندس أسامة عبد العزيز مدير سنة التخطيط العمرانى.

وأشاد المحافظ بتعاون الهيئة العربية للتصنيع مع المحافظة ومدى إسهاماتها فى توفير الاحتياجات اللازمة من المعدات، مؤكداً على عراقة تلك المؤسسة وجودة منتجاتها.

المصدر : مصر ناين