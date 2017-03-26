هولاند يدعو لتعزيز العلاقات بين أوروبا وآسيا

دعا الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، الأحد، بعيد وصوله إلى سنغافورة لتعزيز العلاقات بين أوروبا وآسيا بمواجهة “الانعزالية” الأمريكية.

وسنغافورة هى المحطة الأولى من آخر جولة دولية للرئيس الفرنسى قبل انتهاء ولايته، على أن تشمل ماليزيا الثلاثاء واندونيسيا الأربعاء.

واصدر هولاند فى تصريح “ادعو إلى العمل على تعزيز مبادلاتنا واتفاقاتنا التجارية والسياسية والثقافية” مع سنغافورة.

وأضاف الرئيس الفرنسى فى إشارة إلى أمريكا دونالد ترامب “والذى يزيد من أهمية الأمر أن هناك تناميا للنزعة الحمائية وللانعزالية مع التشكيك فى كل ما هو مؤسسات دولية“.

واعتبر هولاند أيضا أن على أوروبا أن تتوجه إلى آسيا “لتقول لها إنه لا يزال أمامنا الكثير للقيام به معا، والكثير لندافع عنه ونروج له“.

وشدد على أن فرنسا وآسيا تتقاسمان “المفهوم نفسه فى مجال الاستقلال والتأمين” مضيفا أن باريس “فى إطار استراتيجى جديد ستكون إلى جانب” شركائها الآسيويين خصوصا فى مجال الدفاع.

المصدر : مصر ناين