بالصور إضراب بائعى السمك بسوق مبارك بكفر الشيخ بعد شائعة نقله

أضرب بائعو السمك بسوق مبارك غرب مدينة كفر الشيخ عن العمل، لارتفاع ثمنه وقلة إقبال المواطنين على شرائه، واعتراضاً على ما تردد عن نقل 400 بائع من السوق لمنطقة أخرى قريبة من سوق الجملة، لإقامة مساكن استثمارية، وهو ما أكد مسئولون أنه شائعة لا أساس لها من الصحة، ونظم باعة الأسماك وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة كفر الشيخ.

واصدر إبراهيم المصري بائع أسماك، إن باعة الأسماك أضربوا عن العمل، اليوم الأحد، لارتفاع أسعار الأسماك، فالسمك البلطي الصغير ب 25 جنيها والكبير بـ35 جنيها والسمك البوري الصغير وصل لـ 40 جنيها، مما قلل من إقبال المواطنين على شراء السمك.

وأضاف المصري لـ”اليوم السابع ” أن قلة إقبال المواطن على شراء السمك أدى لتلفه، وتكبد بائعو السمك خسائر بالآلاف، مطالباً بوقف تصدير السمك للخارج لأنه الحل الوحيد لانخفاض أسعار السمك المرتفعة بصورة جنونية ، مؤكداً أن السمك المجمد المستورد ارتفع سعره ووصل سعر الكيلو لـ 40 جنيها.

واصدر المصري ،إن محافظة كفر الشيخ تنتج 40% من انتاج مصر من الأسماك وبرغم ذلك فأسعار الأسماك ارتفعت في بلد المنتج له، مما أدى لارتفاع أسعاره في المحافظات الأخرى، مؤكداً أن المئات من الباعة بسوق مبارك نظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة كفر الشيخ ، اعتراضاً على تدخل أحد أعضاء مجلس النواب لإقامة مساكن استثمارية مكان سوق مبارك ، وهناك قرار صدر بنقل الباعة من السوق لموقع آخر بعيد عن المناطق السكنية مما يؤدي لتشريد 400 بائع وبائعة أغلبهم من كبار السن، لذا نطالب بوقف هذا القرار .

وأضافت الحاجة سعاد محمد ، أنها تعترض على نقل السوق من مكانه لمكان آخر ، لتميز موقعه ، ومن الصعب انتاصدر المواطن بمنطقة غرب وشرق كفر الشيخ للموقع الجديد المتطرف ، مؤكدة أنها متواجدة في السوق منذ 40 سنة كاملة ، وتعول أسرتها وأسرة ابنتها وتتقاضى معاش 332 جنيها فقط تنفقه على علاجها، ومورد الرزق لها ولأسرتها من عملها بالسوق، فكيف تنتقل لموقع لن يتردد عليه المواطنون.

من جانبه اصدر المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير السنة المساعد للمحافظة، إنه استقبل أعداد من الباعة في مكتبه، وأنه أكد لهم عدم صحة ما تردد عن نقل السوق لموقع آخر، وأن ما يردد فى هذا الإطار مجرد شائعات لا أساس لها,



جانب من اضراب بائعي السمك بسوق مبارك بكفر الشيخ



ابراهيم المصري بائع سمك



بائعة سمك تشكو سوء حالها



جانب من اضراب بائعي السمك

المصدر : مصر ناين