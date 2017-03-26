بالفيديو شاهد إعلان فيلم بنك الحظ قبل طرحه بالسينمات

نشرت الصفحة الرسمية لفيلم “بنك الحظ” أول إعلان للفيلم، وذلك قبل طرحه فى السينمات يوم 5 من شهر أبريل المقبل، ويشارك فى بطولته أكرم حسنى، ومحمد ممدوح، وحسام داغر، ومحمد ثروت، وبيومى فؤاد، وسامى مغاورى، إضافة إلى مشاركة أحمد قام بفتحى كضيف شرف، ومن تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإنتاج طارق العريان، وإخراج أحمد الجندى.

وكانت الشركة المنتجة اختارت الفريق الغنائى الشهير “شارموفرز” ليغنى الأغنية الدعائية لفيلم “بنك الحظ” وعنوانها easy money، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر : مصر ناين