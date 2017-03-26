تعرف على البرامج الأكثر تحميلا على أجهزة الكمبيوتر حول العالم

كشفت شركة “أفاست” فى تقرير حديث عن البرامج الأكثر تحميلا على مؤسسات الكمبيوتر حول العالم، والتى جاء فيها “جوجل كروم” فى المقدمة متفوقا على كافة البرامج الأخرى، وهذا ل الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها المتصفح، وفيما يلى نرصد لك القائمة الكاملة للتطبيقات والبرامج الأكثر تحميلا لهذا السنة.



البرامج الأكثر تحميلا

– جوجل كروم هو

– أدوب ريدر

– فلاش بلاير (إصدار ActiveX)

– موزيلا فايرفوكس

– Flash Player plug-in

– سكايب

– VLC

– WinRAR

– Java

– أدوب إير

المصدر : مصر ناين