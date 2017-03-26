مسئولة أممية ترحب بقرار حكومة السودان بفتح ممر إنسانى لنقل المعونة الغذائية

رحبت مارتا رويدس المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى السودان اليوم الأحد بقرار نظام السودان بشأن قام بفتح ممر إنسانى لنقل المعونة الغذائية التى سيتولى برنامج الغذاء العالمى تقديمها من مدينة الأبيض فى فى منتصف السودان إلى مدينة بانتيو بولاية الوحدة فى دولة جنوب السودان ، حيث يعانى 100 ألف شخص من المجاعة فى منتصف أزمة إنسانية متفاقمة فى جميع أنحاء البلاد.

وذكر بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ، حصلت وكالة أنباء الشرق الأفى منتصف على نسخة منه اليوم ، أن برنامج الغذاء سيبدأ هذا الأسبوع نقل شحنة أولى تقدر بنحو 11 ألف طن مترى من الذرة الرفيعة بما فى ذلك ألف طن مترى تبرعت بها نظام السودان فى سبع قوافل تتكون كل واحدة منها من 30 إلى 40 شاحنة ..وهى كمية تكفى لإطسنة 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر.

وأفاد بأن هذه القوافل تحتاج إلى أربعة أيام لاستكمال الرحلة التى يبلغ طولها 500 كيلومتر ولا يسمح الممر الإنسانى فقط بتسليم المعونة الغذائية فى الوقت المناسب بل سيساعد أيضا على تقليل الاعتماد على العمليات الجوية، والتى تكلف ما بين 6 إلى 7 أضعاف قيمة نقل المواد الغذائية عبر النهر أوالطريق البري.

وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن نحو 5ر7 مليون شخص فى جميع أنحاء دولة جنوب السودان – أى ما يقرب من ثلثى السكان – بحاجة للمساعدات الإنسانية .. موضحا أن السودان يستضيف حاليا أكثر من 350 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان الذين كانوا قد وصلوا إلى أراضيه منذ اندلاع النزاع فى ديسمبر 2013.

المصدر : مصر ناين