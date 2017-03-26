إصابة مدرسات فى حادث تصادم سيارتين بقنا

وقع حادث تصادم بين سيارتين، اليوم الأحد، أمام قرية “العقبية” على طريق القاهرة أسوان الزراعى، ما أسفر عن إصابة 3 مدرسات، وتم نقلهن إلى مستشفى دشنا المركزى.

كان اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا تلقى إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى أجرة، أمام قرية “العقبية” بطريق القاهرة أسوان الزراعي، ما أسفر عن إصابة هناء أحمد رفعت، 32 سنةًا، وحولت لمستشفى قنا السنة، وانتصار قام بفتحي أحمد، 42 سنةًا، ونورا عبدالمقصود هاشم، 42 سنةًا، وجميعهن مدرسات ومقيمات بقرية فاو قبلي بدشنا.

المصدر : مصر ناين