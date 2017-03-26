بالفيديو شاهد تسديدة كوليبالى ومهارة ميدو فى ودية الحوامدية

أظهر ميدو جابر صانع ألعاب الأهلى مهارة فائقة فى مباراة سكر الحوامدية الودية المُقامة حاليا على ملعب التتش، بعد أن راوغ بالكرة أكثر من لاعب من صفوف الخصم فى مشهد طيب للغاية قبل أن يقوم بتسليمها لزميله عمرو السولية.

و قام الإيفوارى سليمانى كوليبالى بتسديد تصويبة قوية للغاية بعد أن راوغ أحد مدافعى فريق الحوامدية، وسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس.

ويستعد الأهلى لملاقاة الداخلية يوم 1 أبريل المقبل ببطولة الدورى الممتاز.

تسديدة كوليبالي

مهارة ميدو جابر

المصدر : مصر ناين