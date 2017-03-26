رئيس جامعة بنى سويف يحتفل باليوبيل الفضى للجوالة مع الطلاب

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب وإدارة رعاية الشباب بكلية بنى سويف تحت إشراف الدكتور محمد خضر نائب رئيس الكلية ،إحتفالية اليوبيل الفضي المهرجان الكشفي الخامس والعشرون لجوالى كليات الكلية بحضور نواب رئيس الكلية والعمداء وأعضاء هيئة التدريس.

وأطلق الدكتور أمين لطفى رئيس الكلية ،إشارة البدء لمهرجان الجوالة من ملعب 25 يناير، وهنأ الطلاب باليوبيل الفضي للجوالة وكذلك حصولهم على المركز الأول علي مستوى الجامعات المصرية ،مشيرا أن للكلية خطة استراتيجية محورها الاساسي هم الطلاب لانهم اهم مخرجات للكلية .

وأضاف لطفى ،فى بيان له ، إن إدارة الكلية تحرص علي تزويد الطلاب بالمعارف وتأهيلهم لسوق العمل حيث تشهد الناحية التعليمية والكشفية نهوضا ملحوظا من خلال الطفرة الهائلة في كليات الكلية والتي وصل أعدادها الي 30 كلية وخلال فترة قصيرة سوف تصل الي 35 كلية معتمدة كذلك اكساب الطلاب مهارات التواصل عن طريق الدورات التدريبية وزيادة الوعي الثقافي عن طريق الندوات المتصنف ة اضافة لدعم الجانب الإخلاقي لديهم فلن تتقدم الامة الا بالالتزام بالمعايير الاخلاقية والعمل علي اشراكهم في الانشطة المختلفة شبه الجوالة لدعم ثقافة الاعتماد علي النفس.

وجه الدكتور محمد خضر نائب رئيس الكلية لشئون التعليم والطلاب الشكر الي رئيس الكلية لدعمه القطاع كاملا خاصة الطلاب وكل ما يتعلق بأنشطتهم المتصنف ة والذي نلمسه في المراكز الاولي التي حققتها جوالة الكلية الذين يعملون في صمت ونظام اضافة الي الانشطة المتصنف ة الموجودة طوال ايام الاسبوع من شعر ونثر ورسم وكورال ومسرح وغيرها.





المصدر : مصر ناين