بالصور محافظ مطروح يعلن إقامة بئرا لزراعة فدان لتمكين الشباب

عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، المؤتمر الوطنى الثانى للشباب، بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر السنةة، فى فى منتصف مدينة مرسى مطروح، بحضور مشبه ين لأطياف المجتمع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للاستماع لرؤى وأفكار ومقترحات الشباب من كافة الأطياف وطرحها على المؤسسات التنفيذية للنهوض بالمحافظة تنموياً.

وأعلن محافظ مطروح، خلال اللقاء، انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تمكين الشباب اقتصادياً، لتحسين مستوى الدخل لشباب المحافظة، وتنمية المجتمعات المحلية بالقرى والنجوع من قرية فوكه شرقاً والى أن مدينة السلوم غرباً، من خلال تقديم الدعم لــ150 شاب لزراعة 450 فدان، بواقع 3 أفدنة لكل شاب عن طريق إنشاء 150 بئر نشو لتجميع مياه الأمطار، بسعة لا تزيد عن 100 متر مكعب للخزان الواحد، بتكلفة إجمالية 4,3 مليون جنيه بتمويل من المحافظة.

وأكد المحافظ أن الهدف من إقامة مشروع تمكين الشباب، هو القضاء على البطالة وزيادة المساحات المنزرعة بأشجار الزيتون فى المراكز، وتحسين ورفع الدخل السنوى للمزارع.

وأظهر الباشمهندس حسين السنينى مدير مديرية الزراعة، أنه سيتم وضع ضوابط لاختيار الشباب مع تقديم كافة الدعم طبقا لتوجيهات محافظ مطروح.

ويشهد اللقاء استعراض وطرح شباب المحافظة، للمقترحات والرؤى على محافظ مطروح فى مجالات الصحة والتعليم تمهيدا لوضع حلول لها واتخاذ الإجراءات المناسبة.



جانب من حضور مؤتمر الشباب بمطروح



كلمة مدير الزراعة بمطروح حول انشاء ابار للشباب



محافظ مطروح يعقد المؤتمر الوطنى الثانى للشباب

المصدر : مصر ناين