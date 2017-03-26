محافظ جنوب سيناء تسهيل الإجراءات أمام الشباب للمشروعات متناهية الصغر

طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المحاسب فوزى همام رئيس مدينة الطور، بإنشاء مرافق خدمية من حمامات وزيادة إنارة طريق ساحة العلم، بجانب تزويدها بصناديق للقمامة، مؤكدا على أنه سيتم تسهيل كافة الإجراءات القانونية أمام الشباب، لإقامة مشروعات متناهية الصغر، ترتبط بتقديم خدمات لزائرى الساحة، لتوفير فرص عمل للشباب، وتعين لجنة مصايف تشمل منقذين، لمشوفة زائرى الشاطئ.

وأكد المحافظ أن منطقة الكورنيش بمدينة الطور، تشهد طفرة فى الوسائل الترفيهية والخدمية، لتكون على غرار كورنيش مدينة الإسكندرية، لافتا إلى أنه سيتم تنجيل وتشجير جميع المنطقة حول ساحة العلم لتحويلها إلى غطاء أخضر، وذلك خلال الجولة التفقدية لساحة العلم، التى قام بها المحافظ اليوم بمدينة طور سيناء بمناطق ساحة العلم والشاطئ السنة، يرافقه اللواء محمود عيسى سكرتير سنة المحافظة، والمهندس محسن حامد مدير تعمير منطقة جنوب سيناء، والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، والمستشار وليد السباعى المستشار القضائى، والعميد مصطفى عابدين قائد المرور.

من جانبه كشف المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، أن جهاز تعمير سيناء يقوم بدور فعال فى إحداث تنمية حقيقة على أرض المدينة، لافتا إلى أن ساحة العلم يقوم بتنفيذها جهاز تعمير سيناء بجانب تطوير الشاطئ السنة ومنطقة الكورنيش، بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 ألف جنيه.

المصدر : مصر ناين