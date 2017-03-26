باكستان تعتقل صياد هندى فى بحر العرب

أعلنت السلطات الباكستانية الأحد أنها اعتقلت نحو 100 صياد هندى بتهمة دخول المياه الإقليمية الباكستانية فى بحر العرب من دون إذن.

واصدر مسؤول تأمينى باكستانى طلب عدم كشف اسمه، إن وكالة التأمين البحرى قامت بهذه الاعتاصدر ات مساء السبت، وصادرت 19 زورقا خشبيا.

وأضاف المصدر نفسه أن “الصيادين 100 سيشبه ون الاثنين أمام القضاء“.

ويعتقل عشرات الصيادين من الهند وباكستان سنويا بتهمة دخول المياه الإقليمية للبلد الآخر فى بحر العرب.

ول العلاقات المتوترة بين البلدين يقبع الصيادون أحيانا فى السجون لفترات طويلة الى أن بعد انتهاء مدة احكامهم.

وأطلقت باكستان سراح 219 صيادا هنديا فى يناير الماضى فى إطار “بادرة حسن نية“.

المصدر : مصر ناين