تريللر فيلم Justice League يتخطى الـ ملايين مشاهدة فى يوم واحد فقط

ينتظر عشاق “الكوميكس” عرض فيلم ” Justice League ” والذى تدور أحداثه حول الأبطال الخارقين الذين يدخلون فى سلسلة من المغامرات المذهلة، وأطلقت أمس “Warner Bros. Pictures ” التريللر الرسمى الأول الخاص بالفيلم، والذى لاقى رواجا كبيرا بين محبى السينما العالمية والمعنيين بها، حيث حقق نسبة ” التريللر” مشوفة تخطت الـ 10 ملايين مشوفة فى يوم واحد فقط .

ومن المقرر أن يعرض فيلم ” Justice League ” 16 نوفمبر المقبل فى أعداد من بلدان العالم شبه الأرجنتين واستراليا وألمانيا والدنمارك وروسيا والبرتغال وأوكرانيا .

فيلم ” Justice League ” شارك فى بطولته أعداد كبير من النجوم من أبرزهم بن أفليك وإيمى آدمز وآمبر هارد وديان لانى وايزرا ميللر، ومن إخراج زاك سنيدر

المصدر : مصر ناين