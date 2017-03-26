 التخطي إلى المحتوى

تريللر فيلم Justice League يتخطى الـ ملايين مشاهدة فى يوم واحد فقط

منوعات
تريللر فيلم Justice League يتخطى الـ ملايين مشاهدة فى يوم واحد فقط

ينتظر عشاق “الكوميكس” عرض فيلم ” Justice League ” والذى تدور أحداثه حول الأبطال الخارقين الذين يدخلون فى سلسلة من المغامرات المذهلة، وأطلقت أمس “Warner Bros. Pictures ” التريللر الرسمى الأول الخاص بالفيلم، والذى لاقى رواجا كبيرا بين محبى السينما العالمية والمعنيين بها، حيث حقق نسبة ” التريللر” مشوفة تخطت الـ 10 ملايين مشوفة فى يوم واحد فقط .

 

 

ومن المقرر أن يعرض فيلم ” Justice League ” 16 نوفمبر المقبل فى أعداد من بلدان العالم شبه الأرجنتين واستراليا وألمانيا والدنمارك وروسيا والبرتغال وأوكرانيا .

فيلم ” Justice League ” شارك فى بطولته أعداد كبير من النجوم من أبرزهم بن أفليك وإيمى آدمز وآمبر هارد وديان لانى وايزرا ميللر، ومن إخراج زاك سنيدر

 

 

المصدر : مصر ناين

عن الكاتب

التعليقات