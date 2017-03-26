السجون المكسيكية أجنحة فاخرة وأنفاق للهروب والسجناء يسيطرون عليها

اصدر ت صحيفة الموندو الإسبانية إن هناك تسريبات من مجرمين كانوا داخل السجون المكسيكية تكشف الفساد المنتشر داخل السجون، وفى ظل وجود العديد من الأخبار التى تؤكد أن أكبر تاجر مخدرات فى العالم ال تشابو يعيش فى جحيم إلا أنه يعيش فى رفاهية داخل تلك السجون.



سجون المكسيك

وأظهر ت الصحيفة أن السجون المكسيكية المثيرة للجدل غالبا تكون تحت نظام فاشل، حيث إن أوضاع السجون ساءت بشكل كبير، وذلك لأن الكثير من السجون تحت سيطرة السجناء بشكل متزايد، وعلى الرغم من أن الرئيس المكسيكى إنريكيه بينيا نييتو تعهد مرارا وتكرارا بتطهير شبكة السجون ، وذلك فى بداية توليه الحكم ولكن هذا لم يحدث بل وتدهورت الأوضاع بشكل متزايد.

وفى الوقت الذى يوجد هناك سجون تعانى من الاكتظاظ ونقص الغذاء للمساجين، إلا أن هناك سجناء شبه خوان خوسيه إسباراجوزا مونزون الذى تم اكتشاف بعد هروبه من سجن كولياكان عثر فى زنزانته كماليات من الصعب أن توجد فى أى سجن فى العالم، فهو كان يعيش فى جناح فاخر من تليفزيون بلازما 75 بوصة وDVD وألعاب فيديو وتكييف هواء وثلاجة وفرن وميكروويف، وسرير وأريكة.

ووفقا للصحيفة فإن آخر مظاهر فساد السجون المكسيكية، هروب 16 سجنا من بين 29 سجينا لا يزالوا هاربين باستخدام نفق تحت أحد السجون، وذكرت سكرتارية تأمين الدولة المكسيكية، أن مجموعة من سجناء هربوا من أحد السجون المتواجد بمدينة كيداد فيكتوريا، عن طريق نفق سرى أخفوه تحت كوخ صغير، قام المسئولون بهدمه وتفتين باقى الزنازين، وفر السجناء من خلال نفق يبلغ عمقه 5 أمتار، ويصل إلى خارج السجن، بطول 40 مترا تقريبا.



السجون فى المكسيك

وليس هذا فقط فإن مسئولين مكسيكين أعلنوا فى الوقت ذاته عن مصرع ثلاث أفراد خلال اندلاع حريق فى أحد السجون شمالى البلاد، وأصيب شخص آخر جراء هذا الحادث، وذكر المتحدث باسم الواجبة فى ولاية تاماوليباس فى تغريدات على تويتر تفاصيل الحادث دون أن يكشف عما إذا كان الضحايا سجناء أو موظفى السجن.

ويعتبر بيدراس نيجراس أحد أبرع الهاربين من السجون المكسيكية ، فهو استخدم نفقا بطول 10 أقدام وعرض 4 وتبعه 130 سجينا آخر ، وبالتالى فاندرجت هذه العملية فى قائمة أعظم عمليات الهروب فى العالم ، وكان ذلك فى عهد الرئيس فيليبى كالديرون ، الذى قدم مكافأة مالية 16000 دولارا فى المقابل معلومات عن كل سجين.



احد الزنزانات الفاخرة فى احد السجون المكسيكية

ويعتبر زعيم عصابات تهريب المخدرات المكسيكى خواكين جوزمان المعروف باسم إل شابو، أو القصير، من الهروب من سجن مشدد الحراسة، أشهر الهاربين، لتأعداد عمليات هروبه، وهو الآن يوجد فى نيويورك، بعد تسليمه من المكسيك إلى الولايات المتحدة فى 19 يناير ، ويوجد فى زنزانه منفردة فى جناح يحظى بحراسة مشددة فى سجن مانهاتن الفيدرالى.

المصدر : مصر ناين