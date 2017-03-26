إحباط تسلل شخصًا إلى ليبيا بينهم سودانى عن طريق السلوم

تمكنت قوات التأمين، من إحباط تسلل 58 بينهم سودانى إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية فى مجموعتين بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير تأمين مطروح، إخطارًا من قسم واجبة السلوم بضبط 58 متهمًا بمعرفة حرس الحدود بالسلوم على مجموعتين ثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، المجموعة الأولى ضمت 45 متهمًا، وهم 28 من المنيا و6 من الفيوم و1 من البحيرة و1 من القليوبية و1 من الدقهلية و2 من قنا و2 أسيوط و4 من دمياط.

والمجموعة الثانية ضمت 13 متهمًا، وهم 3 من القاهرة و1 من المنوفية و1 من المنيا و4 من بنى سويف و3 من سوهاج و1 من السودان، وتم التحفظ عليهم لفحصهم وعرضهم على النيابة المختصة.

وفى سياق آخر، أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 964 مصريًا وليبيًا و141 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير تأمين مطروح، إخطارًا بأن المشوفة التأمينية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 648 إلى الجانب الليبى، بينهم 207 مصريًا و441 ليبيًا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 316، بينهم 262 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و54 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات رجوع 141 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

المصدر : مصر ناين