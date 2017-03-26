الرئيس اليمنى يجب وضع حد للمتمردين والأذرع الإرهابية

شدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادى على ضرورة وضع حد لقوى التمرد والانقلاب فى ‏بلاده والأذرع الإرهابية المساندة لها.‏

وأكد خلال لقائه اليوم فى الرياض سفير بريطانيا لدى اليمن سيمون شيركليف، أنه ‏لامناص أمام قوى الانقلاب إلا الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها القرار2216 ‏والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.‏

وأشار الرئيس اليمني، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى تقديم النظام الشرعية ‏جملة من التنازلات فى سبيل وقف الحرب وإقامة الدولة الإتحادية التى قوبلت بالتعنت والرفض ‏من قبل الانقلابيين ومن يواليهم ويمولهم، فى إشارة منه إلى إيران.‏

وأثنى الرئيس هادى على الدور الإيجابى الذى تقوم به بريطانيا لدعم اليمن على الصعيد ‏السياسى والتنموي.‏

واصدر إن بريطانيا تعد شريكاً وداعماً فاعلاً لليمن منذ السنة 2011 بالتعاون مع الدول الخمس ‏الدائمة العضوية فى الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإشراف على ‏تنفيذ المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وصولاً إلى عقد مؤتمر الحوار الوطنى الشامل ‏وتنفيذ مخرجاته التى ارتد وانقلب عليها تحالف الحوثى وصالح.‏

وجدد الرئيس اليمني، موقف بلاده بضرورة تضافر الجهود والإمكانات كافة للقضاء على ‏الإرهاب وتخليص العالم من شروره.‏

من جانبه، أوضح السفير البريطانى عن تضامن بلاده المطلق مع اليمن وشرعيتها الدستورية، ‏مشيراً إلى أن بريطانيا شريك أساسى لليمن وستعمل مع النظام الشرعية لتجاوز كل الصعوبات ‏والتحديات الراهنة.‏

المصدر : مصر ناين