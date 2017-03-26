الرئيس اليمنى يجب وضع حد للمتمردين والأذرع الإرهابية
شدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادى على ضرورة وضع حد لقوى التمرد والانقلاب فى بلاده والأذرع الإرهابية المساندة لها.
وأكد خلال لقائه اليوم فى الرياض سفير بريطانيا لدى اليمن سيمون شيركليف، أنه لامناص أمام قوى الانقلاب إلا الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها القرار2216 والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأشار الرئيس اليمني، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى تقديم النظام الشرعية جملة من التنازلات فى سبيل وقف الحرب وإقامة الدولة الإتحادية التى قوبلت بالتعنت والرفض من قبل الانقلابيين ومن يواليهم ويمولهم، فى إشارة منه إلى إيران.
وأثنى الرئيس هادى على الدور الإيجابى الذى تقوم به بريطانيا لدعم اليمن على الصعيد السياسى والتنموي.
واصدر إن بريطانيا تعد شريكاً وداعماً فاعلاً لليمن منذ السنة 2011 بالتعاون مع الدول الخمس الدائمة العضوية فى الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإشراف على تنفيذ المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وصولاً إلى عقد مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وتنفيذ مخرجاته التى ارتد وانقلب عليها تحالف الحوثى وصالح.
وجدد الرئيس اليمني، موقف بلاده بضرورة تضافر الجهود والإمكانات كافة للقضاء على الإرهاب وتخليص العالم من شروره.
من جانبه، أوضح السفير البريطانى عن تضامن بلاده المطلق مع اليمن وشرعيتها الدستورية، مشيراً إلى أن بريطانيا شريك أساسى لليمن وستعمل مع النظام الشرعية لتجاوز كل الصعوبات والتحديات الراهنة.
المصدر : مصر ناين
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