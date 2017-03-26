جيش بنجلادش يعلن قتل اثنين من الإرهابيين

أعلن جيش بنغلادش الأحد، أنه قتل بالرصاص اثنين من “المتطرفين” كانا يتحصنان فى مبنى بشمال شرق البلاد، وذلك بكرهة مصرع ستة اشخاص فى تفجيرات فى المكان نفسه تبناها تنظيم داعش الارهابيه.

واصدر المتحدث باسم الجيش الجنرال فخر الحسن للصحفيين “يمكننا أن نؤكد مصرع (متطرفين) اثنين”، موضحا أن عناصر الجيش المزودين بنادق وقاذفات صواريخ رصدوا متطرفين يرتديان سترات ناسفة فى الطابق الأرضى من المبنى المؤلف من خمسة طوابق وعمدوا إلى قتلهما.

وأضاف الحسن أن “سترة أحد الانتحاريين انفجرت” لافتا إلى استمرار العملية لأن متطرفا واحدا أو أكثر لا يزال فى المبنى الذى زرعت فيه عبوات ناسفة محلية الصنع.

ولم يدل بمعلومات تتصل بهوياتهم، لكن الواجبة أفادت أنهم ينتمون إلى حركة متطرفة محلية متهمة بشن سلسلة هجمات فى الاعوام الأخيرة.

ورفضت الواجبة تبنى تنظيم داعش الارهابيه لهجوم السبت الذى أسفر عن 6 قتلى بينهم واجبيان وخمسين جريحا، وهى تشتبه بفرع لحركة “جماعة مجاهدى بنجلادش“.

المصدر : مصر ناين