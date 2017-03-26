محافظ الدقهلية يكرم بائعة ثلج بالمنصورة مؤكدا فخر لكل نساء مصر

كرم الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، محفوظة أبو زيد بائعة ثلج بالمنصورة، وتبلغ من العمر ما يقارب ٧٠ سنةا، مشيدا بكفاحها ويؤكد لها ” أنت أم لنا جميعا وفخر لكل نساء مصر والعالم وشمعة على جبين الوطن ،وعلامة من علامات تميز ونبوغ المرأة والأم المصرية”.

وأضاف أنها نموذج كفاح يزيد المرأة المصرية عزة وشموخ وكرامة، ويفرض علينا مزيد من العمل والعطاء، والتعلم من تضحياتها.

كما أكد أن نساء مصر عنوان الصلابة والعزيمة والتضحية، وتحمل كل أم وامرأة قصص كفاح لا تتوقف، وقد كلف وكيل وزارة التضامن بصرف معاش ووكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، وردا على كلام المحافظ لها “ربيتي ولاد اختك ” اصدر ت الحاجة محفوظة “ربنا مقدرني ومقويني وكفاية انكم سألتوا عني”.

وأكد المحافظ أنه لا يدخر جهدا في توفير كل الرعاية لكافة المواطنين، وفي القلب منهم المرأة المعيلة، والأكثر احتياجا.

المصدر : مصر ناين