إيهاب جلال يزور تدريب منتخب المحليين

حرص إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، على مؤازرة المنتخب الوطنى للمحليين، حيث حضر جانبا من تدريبات اليوم، مثنيا على الفكرة والمنتخب الوليد خلال حواره مع الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد، الذى حضر المران فى إطار اهتمامه بمنتخبات المحليين والمراحل السنية تنفيذا لسياسة الاتحاد.

يخوض منتخب المحليين بقيادة هانى رمزى، أولى ودياته بكرهً أمام منتخب بنين فى إطار الاستعداد لمباراة المغرب فى أغسطس المقبل، والتى تحدد الفريق المتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2018 بكينيا.

حرص إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة على تحفيز اللاعبين والجهاز الفنى لمنتخب المحليين، ووجه له الجهاز الشكر على إرساله للاعبين للانضمام للمنتخب ومساندتهم.

المصدر : مصر ناين