بالفيديو الأهلي يهزم سكر الحوامدية بثلاثية نظيفة وديًا

فاز الأهلى وديا عصر اليوم، الأحد، على سكر الحوامدية بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي جمعتهما على ملعب مختار التتش ضمن استعدادات الفريق الأحمر لملاقاة الداخلية يوم 1 أبريل بالدورى الممتاز.

وسجل ثلاثية الفريق الأحمر كل من ميدو جابر وأحمد ياسر ريان “هدفين” فى الدقائق 57 و83 و92 من عمر المباراة التي أدارها الحكم سمير محمود عثمان.

ودفع حسام البدرى المدير الفني للفريق، بجميع لاعبى الدكة وبعض الأساسيين لتجهيزهم بصورة أفضل للمواجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة خاصة الإيفواري سليماني كوليبالي وصبرى رحيل ومحمد نجيب.

هدف ميدو جابر

الهدف الثاني عن طريق احمد ياسر ريان

المصدر : مصر ناين