محافظ الإسماعيلية يتفقد المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اهتمام كل مؤسسات الدولة والنظام بدعم وتشجيع الاستثمار خاصة المستثمرين الجادين من أجل العمل على تحقيق التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل ومواجهة البطالة وزيادة الإنتاج لإنعاش الاقتصاد المصرى وبناء مصر الجديدة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التفقدية التى قام بها محافظ الاسماعيلية بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل والتى رافقه خلالهاالباشمهندس مصطفى أبو حديد رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية وأعداد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وشملت الجولة زيارة إحدى القلاع الصناعية المتخصصة فى صناعة مولدات الطاقة الكهربائية ومستلزماتها والتى رافقه خلالهاالباشمهندس عاطف عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وتبلغ مساحتها الإجمالية ثمانية آلاف متر مربع وتبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو مائة مليون جنيه وتنتج نحو ثلاثة آلاف وحدة لتوليد الوزارة متصنف ة القدرات وتوفر نحو 235 فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية وقد حرص المحافظ خلال الزيارة على تفقد كل الأقسام وخطوط الإنتاج الى أن المراحل النهائية لمنتجات الشركة من المولدات.

كما قام المحافظ بزيارة مشروع استثماري آخر متخصص فى صناعة الملابس الجاهزة على مساحة 2200 متر مربع ويوفر 220 فرصة عمل وينتج ما يزيد على 75 ألف قطعة ملابس شهريًا للسوق المحلى وتصل جملة تكلفته نحو سبعة ملايين جنيه.



محافظ الإسماعيلية اثناء الجولة



مؤسسات حديثة بأحد المصانع

المحافظ يتفقد أحد المصانع



داخل مصنع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية



مولدات كهرباء جديدة بالمنطقة الصناعية



ماكينات مصنع الملابس



المحافظ مع عمال المنطقة الصناعية



محافظ الإسماعيلية يشوف سير التصنيع فى مصنع للملابس الجاهزة



إهداء درع جمعية المسثمرين للمحافظ

المصدر : مصر ناين