بالصور بدء صرف ملايين و ألف جنيه من الأزهر لمتضررى

بدأت لجنة موفدة من مشيخة الأزهر الشريف أعمالها بصرف مبلغ 4 ملايين و250 ألف جنيه كتعويضات لمتضررى السيول بمدينة رأس غارب، والذين يبلغ أعدادهم 854 حالة.

واصدر اللواء محمد حلمى، رئيس مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، إن لجنة موفدة من مشيخة الأزهر وصلت صباح اليوم للمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، للبدء فى صرف تعويضات الأزهر لمتضررى السيول.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن إجمالى مبلغ تعويضات الأزهر الشريف 4 ملايين و250 ألف جنيه سيتم توزيعها على 854 متضررا، بواقع 5 آلاف جنيه لكل أسرة عدا أسرة متوفى جراء السيول سيتم صرف 20 ألف جنيه لهم.

وأظهر حلمى لـ”اليوم السابع” أن عمليات الصرف ستتم يوميا من خلال دفعات كل دفعة 100 متضرر، بدءا من اليوم ولمدة أسبوع. وشوف حلمى أن محافظة البحر الأحمر قامت بصرف 5 آلاف جنية لـ1206 متضررين، كذلك مديرية الشئون الاجتماعية قامت بصرف 5 آلاف جنية لنفس الأعداد، أى حصل كل متضرر على 10 آلاف جنيه، موضحا أن صرف تعويضات المحافظة جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لمتضررى السيول من أبناء رأس غارب.

كما أكد حلمى أنه تم صرف مبلغ 508 آلاف جنيه لكل من نفقت حيواناتهم جراء السيول، حيث قامت مديرية الطب البيطرى بعمل حصر لهم بمشاركة مجلس مدينة رأس غارب، وتم صرف المبالغ لهم.

وكان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر كلف اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير سنة المحافظة، بوضع ضوابط وإجراءات لتعويض متضررى المنازل من السيول بمدينة رأس غارب بداية من المستأجر لمنزل والمقرر إزالته، حيث سيتم تعويض المستأجر وأسرته بوحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكى “قسط شهرى” لمدة ثلاثين سنةا يتم بعدها تملكه للوحدة.

ثانيا: المالك غير المقيم “المأجر للعقار” سيتم تعويضه بأحد البدائل بمعاونته فى إزالة العقار بمعرفته وتسهيل إجراءات استصدار رخصة الهدم، مع تعويضه عن التلفيات التى حدثت بالمنزل نتيجة السيول، أو تعويضه بوحدة سكنية نظام التمليك وليس الإيجار شريطة تنازله عن المنزل المقرر إزالته.

ثالثا: المالك ومقيم بالعقار تجرى عمليات تعويضه بأحد البدائل المذكورة للمالك غير المقيم، بالإضافة إلى بديل آخر وهو تعويضه بمنزل مساحته 150 مترا عبارة عن دور واحد 90 متر مبانى + 60 متر حوش قابل للتعلية الى أن ثلاثة أدوار، مع تنازله عن العقار المقرر إزالته، وذلك من خلال مشروع مساكن الروضة بمدينة غارب، والذى تم تنفيذ مشروع مماثل له بمدينة الغردقة من ضمن مشروعات تطوير العشوائيات، مع توفير سكن بديل خلال الفترة ما بين الإزالة للمنزل القديم واستلام المنزل الجديد، بواجب عدم تسليم المنزل الجديد إلا بعد إخلاء وتسليم السكن البديل والمنزل القديم المقرر إزالته.



لجنة الأزهر الشريف تصرف تعويضات السيول



رئيس مدينة غارب ولجنة الأزهر خلال صرف التعويضات



4 ملايين و250 ألف جنيه من الأزهر الشريف لمتضررى سيول رأس غارب

المصدر : مصر ناين