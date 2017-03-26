مصرع شخصين وإصابة فى تصادم جرار بميكروباص فى طريق الإسكندرية الزراعى

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين بينهم مجند تأمين مركزى، فى اصطدام ميكروباص بمقطورة انفصلت من جرار زراعى أثناء سيره بطريق مصر إسكندرية الزراعى.

وتوقفت حركة المرور على الطريق للمتجه من الإسكندرية وفى طريقه إلى القاهرة، فيما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لسحب الكثافات المرورية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة السنةة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث مرورى بطريق إسكندرية الزراعى، وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتاصدر رجال المرور إلى المكان لإزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

المصدر : مصر ناين