سقوط تشكيل عصابى للإتجار بالهيروين بدمنهور

تمكنت منذ قليل، المؤسسات التأمينية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى ، مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة الكشف الجنائى من ضبط، أخطر تشكيل عصابى للإتجار بالهيروين بدمنهور .

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم واجبة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم رئيس المباحث، مفادها قيام كل من ” هند ر ف ” ربة منزل ومقيمة شارع وابور المياه قسم دمنهور ، و”فريد م ع ” عاطل مقيم شارع ورشة البطاط قسم دمنهور ، و”السيد م ع ” عاطل ومقيم أبو الريش قسم دمنهور، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمحل إقامتهم وأماكن ترددهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة دمنهور، مستقلين سيارة ملاكى البحيرة قيادة الثالث وبحوزتهم ( 46 ) تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر ، ومبلغ مالى 590 جنيها، وهاتفا محمول، كما ضبط بحوزة الثالث مطواه .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع وأضاف الثالث بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع . وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة السنةة .

المصدر : مصر ناين