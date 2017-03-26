الإسماعيلى يهزم النوبى بسداسية فى ختام تجاربه الودية

تغلب الإسماعيلى على نظيره النوبى بستة أهداف نظيفة فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن الاستعداد لمباراته امام المقاصة بالأسبوع الـ23 من عمر مسابقة الدورى السنة.

سحل أهداف الإسماعيلى كل من وليد عطية هدفين ونادر رمضان وأحمد الصعيدى ومحمد أبو المجد بوشا وأحمد جمال.

خاض الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من محمد مجدى (عبد الرحمن صلاح) وسامح عبد الفضيل وعلى حسين (مصطفى عبد القادر) ونادر رمضان (حازم مرسى) وأحمد جمال وأحمد هانى (يوسف منصور) ووجيه عبد الحكيم ومحمد أبو المجد بوشا (محمود حمد) ووليد عطية وأحمد الصعيدى وشكرى نجيب (محمد بيومى).

واختتم الإسماعيلى مبارياته الودية ضمن استعداداته للمقاصة بعد مواجهة منتخب الإسماعيلية بالأمس والفوز عليه بسباعية نظيفة.

المصدر : مصر ناين