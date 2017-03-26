محافظ سوهاج يحيل مدير الوحدة الحسابية بمديرية التضامن الاجتماعى للتحقيق

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إحالة مدير الوحدة الحسابية بمديرية التضامن الاجتماعى للتحقيق، وذلك لعدم تنفيذه نشرة مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة وتعطليه تنفيذ القانون الذى أقرته الدولة، وعدم صرف رصيد الإجازات الاعتيادية للسنةلين المحالين للمعاش بعد 2 نوفمبر 2016 من تاريخ العمل بقانون 81 لسنة 2016.

وكلف المحافظ المختصين بمديرية التضامن الاجتماعى بصرف المبالغ المستحقة للسنةلين الذين تنطبق عليهم الشروط، موضحا أنه تلقى شكوى من بعض السنةلين الذين تمت إحالتهم لسن التقاعد “المعاش” وانتهت خدمتهم بعد 2/11/2016 ويتضررون فيها من عدم صرف رصيد الإجازات الاعتيادية لهم، رغم صدور نشرة من مديرية التنظيم والإدارة متضمنة صرف رصيد الإجازات الاعتيادية للسنةلين المنتهية خدمتهم بعد هذا التاريخ استنادا إلى نص المادة 71 من القانون 81 لسنة 2016، وقامت إدارة الموارد البشرية بمديرية التضامن الاجتماعى بتحرير استمارات بأسماء الذين تم إحالتهم للمعاش إلا أن مدير وحدة الحسابات رفض استلامها.

المصدر : مصر ناين