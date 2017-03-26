نجوى كرم تنضم إلى نجوم مهرجان موازين وتغنى ليلة مايو المقبل

انضمت النجمة اللبنانية نجوى كرم إلى نجوم مهرجان موازين فى الدورة المقبلة، ومنهم نوال الزغبى وماجدالباشمهندس ومحمد عساف وفارس كرم وسامى يوسف، وشارل أزنافور وبوبا، حيث تغنى النجمة اللبنانية ليلة 17 مايو على مسرح النهضة بالعاصمة المغربية الرباط.

يُذكر أن الفنان الفرنسى الكبير شارل أزنافور سيفتتح مهرجان موازين الدولى على المسرح الوطنى محمد الخامس، وذلك يوم الجمعة 12 مايو المقبل، ويعتبر شارل أزنافور من عظماء الكلمة والألحان الفرنسية العريقة وأيضا أحد أبرز أصوات الموسيقى العصرية، كما خاض شارل أزنافور الذى منحته قناة سى إن إن سنة 1988 لقب “فنان القرن”، مسارا فريدا يمتد إلى 70 سنة، وبلغت مبيعات أزنافور 100 مليون أسطوانة وأصدر 1200 أغنية، و80 فيلما، و294 ألبوما غنائيا، وحاز على المئات من الأسطوانات الذهبية، وأحيا الآلاف من الحفلات الموسيقية فى 49 دولة عبر العالم، إلى جانب ذلك تم اقتباس أغانيه من قبل العديد من الفنانين، منهم إلتون جون، وبوب ديلان، وستينج، وبلاسيدو دومينجو، وسيلين دييون وخوليو إجليسياس، وإديت بياف، وليزا مينيلي، وسام ديفيس جى إر، وراى شارلز، وإلفيس كوستيلو.

المصدر : مصر ناين