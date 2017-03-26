ساعة Movado Connect تصل قريبا بنظام أندرويد ويير

خلال فعاليات معرض Basel world التجارى الشهير، ظهرت ساعة Movadoالذكية الراقية التى تعمل بنظام التشغيل Android Wear 2.0، وكانت شركة Movado group الشهيرة المصنعة للساعات الراقية قد أعلنت فى وقت سابق من هذا الشهر عن التزامها بتطوير مجموعة من الساعات الذكية التى تعمل بنظام أندرويد ووير، بما فى ذلك واحدة من شأنها أن تحمل العلامة التجارية Movado، ومع ذلك كان البيان الصحفى الذى أطلقته الشركة خاليا من أى صور للجهاز.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي، فتكشف الصور الجديدة أن الساعة الذكية والتى ستحمل اسم Movado Connect ستأتى بشاشة دائرية مع تصميم مميز، إلا أن الشركة لم تكشف عن المواصفات الداخلية التى ستتمتع بها الى أن الآن.

ولكن المعلومات المعروفة الى أن الآن عن الساعة الذكية هى أنها تعمل بنظام أندرويد ويير2.0، وهى تشبه إلى حد كبير ساعة Movado watch التى أطلقتها الشركة فى وقت سابق، كما ستمتلك الساعة أعدادا من الواجهات المخصصة المحملة مسبقا على الساعة، ومن المنتظر أن تصبح الساعة متاحة بحلول الخريف فى خمسة أنماط مختلفة للرجال، وبسعر يبدأ بـ 495 دولارا.

المصدر : مصر ناين